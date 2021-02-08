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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

У Києві обмежать в’їзд вантажівок: коли та на скільки

Через сильні снігопади столична комісія ТЕБ та НС 8 лютого ухвалила рішення про обмеження в’їзду до Києва великогабаритного транспорту, яке почне діяти з 15.00.

Негода у Києві

У КМДА зазначили, що ці обмеження діятимуть до покращення погодних умов, а про зняття обмежень повідомлять окремо.

– Обмеження в’їзду великогабаритного транспорту дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки, – йдеться у повідомленні.

Тому водіїв вантажівок просять врахувати цю інформацію та формувати свої маршрути в об’їзд Києва.

Водночас киян закликають не користуватися особистим автотранспорт, а також не паркувати машини на узбіччях, аби забезпечити безперешкодний проїзд снігоприбиральної техніки. Якщо вони заважатимуть розчищати дороги, їх евакуюють.

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Вранці 8 лютого у Києві спостерігалися 10-бальні затори. Через снігопади зупинився рух на багатьох автошляхах столиці, зокрема у районі мостів.

До прибирання вулиць залучили 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

Водночас синоптки прогнозують погіршення погодних умов до кінця доби.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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