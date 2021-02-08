Непогода в мире: как снегопады сковали Европу и Америку

Непогода бушует в мире. В Германии — снег и ледяные дожди. Великобританию — штормит, а США — засыпало снегом. В Нидерландах ситуацию вообще называют зимним локдауном.

Нидерланды засыпало снегом — это первая серьезная метель в стране за последние 10 лет. Стихия остановила движение транспорта, парализовала жизнь в населенных пунктах. Из-за непогоды пришлось закрыть все центры тестирования на коронавирус.

Мороз, по прогнозам, продержится минимум 10 дней. Объявлен красный уровень опасности, что в Нидерландах бывает крайне редко.

Людям рекомендовали не выходить на улицу без крайней необходимости. Однако голландская молодежь, которая редко имеет возможность насладиться зимними развлечениями, пришла в парки и наслаждается катанием на лыжах и санках.

Снег и ледяные дожди сковали и север Германии. Толщина снежных заносов — от 15 до 40 сантиметров. Осадки образовали опасный гололед.

Движение на нескольких автобанах остановили, отменили многие железнодорожные рейсы и несколько матчей Бундеслиги, которые должны были состояться накануне. Прогнозируют, что осадки прекратятся сегодня. Местные чистят снег и сохраняют спокойствие.

В Великобританию снег и дождь принес шторм Дарси. Больше всего досталось южной и восточной частям страны. Местами намело 30 сантиметров осадков.

Непогода нанесла ущерб транспортному сообщению. Местами также закрыли центры тестирования — посетителей не предупредили, люди возмущены. На сегодня синоптики объявили желтый уровень опасности.

Продолжает снежить и в Соединенных Штатах. Нью-Йорк снова окутало густым белым покровом. Горожане уже привыкли и охотно наслаждаются зимней погодой в парках.

Непогода в Украине

В конце января прошла сильная непогода в Украине. Снегопады накрыли западные, северные и центральные регионы. Но больше всего осадков выпало на юге. Иногда — до полуметра снега.

В Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности. Движение трассами в этих регионах ограничили. Дороги не успевали расчищать.

В Николаевской области без отопления остался город Южноукраинск на 40 тыс. жителей.