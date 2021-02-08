Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Першою вакциною, яку отримає Україна у лютому, буде Pfizer, наступною – AstraZeneca. Про це під час всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді повідомив президент Володимир Зеленський.

– Ми дійсно повинні отримати 1 млн вакцин від Covid-19 у лютому, якщо не буде гальмувань з обох боків. У будь-якому разі ми повинні надати можливість всім українцям зробити щеплення, адже у нас безкоштовна медицина.

Також Володимир Зеленський додав, що сам обов’язково зробить щеплення. Якщо потрібно, то він готовий це зробити у прямому ефірі.

Вакцинація в Україні

Днями Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцини від Covid-19 з лютого. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, це будуть вакцини виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.