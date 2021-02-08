Украине нужна школа Антонова: Кучма почтил память авиаконструктора

7 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора Олега Антонова – создателя самолетов Руслан и Мрия. Второй президент Украины Леонид Кучма назвал его человеком мирового масштаба.

— Когда я слышу имя Антонов, в воображении сразу возникает что-то величественное, мощное. Думаю, это не только из-за гигантских самолетов, которые создавал Олег Константинович. Это, прежде всего, из-за гигантского масштаба личности, которой был он сам, — подчеркнул он.

По его мнению, украинцы должны гордиться своим соотечественником, поскольку именно здесь он создал авиастроительную отрасль, а “на борту одного из первых антоновских лайнеров Ан-10 огромными буквами было написано Украина”.

— Думаю, достойной данью его памяти со стороны нашего государства было бы напрячься, чтобы построить еще одну, новую Мрию. Я хочу, чтобы у нас была школа Антонова. Это не обязательно чертежи самолетов или ракет. Но обязательно ум и смелость, системное знание и культура мышления, — считает Кучма.

По его словам, возможно, школа Маска звучит еще амбициознее, но для того, чтобы в Украине появился свой Маск, должны помнить Антонова.

— Закончу тем, что может звучать как девиз: всегда брать на себя как можно больше, всегда стремиться как можно дальше, всегда взлетать как можно выше. Это не про транспортную авиацию, отцом которой был Олег Антонов. Это о жизненной задаче настоящего человека — такого, каким был Антонов, — подытожил Кучма.

В конце 2020 года Украина заказала три новых военно-транспортных самолета Ан-178 для Вооруженных сил. Меморандум о сотрудничестве и контракт на закупку самолетов подписали 29 декабря Минобороны и ГП Антонов при участии президента Владимира Зеленского.

На этих самолетах будут доставлять личный состав, вооружение и легкую военную технику посадочным и парашютным способами, а также транспортировать грузы.

Источник: Дарка Оліфер