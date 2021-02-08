Україні потрібна школа Антонова: Кучма вшанував пам’ять авіаконструктора

7 лютого виповнилося 115 років з дня народження видатного авіаконструктора Олега Антонова – творця літаків Руслан та Мрія. Другий президент України Леонід Кучма назвав його людиною світового виміру.

– Коли я чую ім’я Антонов, в уяві одразу постає щось величне, потужне. Думаю, це не лише через гігантські літаки, які створював Олег Костянтинович. Це, перш за все, через гігантський масштаб особистості, якою був він сам, – наголосив він.

На його думку, українці мають гордитися своїм співвітчизником, оскільки саме тут він створив авіабудівельну галузь, а “на борту одного з перших антонівських лайнерів Ан-10 величезними літерами було написано Україна”.

– Думаю, гідною даниною його пам’яті з боку нашої держави було б напружитися, щоб збудувати ще одну, нову Мрію. Я хочу, щоб у нас була школа Антонова. Це не обов’язково креслення літаків або ракет. Але обов’язково розум і сміливість, системне знання і культура мислення, – вважає Кучма.

За його словами, можливо, школа Маска звучить ще амбітніше, але для того, щоб в Україні з’явився свій Маск, маємо пам’ятати Антонова.

– Закінчу тим, що може звучати як девіз: завжди брати на себе якомога більше, завжди прагнути якомога далі, завжди злітати якомога вище. Це не про транспортну авіацію, батьком якої був Олег Антонов. Це про життєве завдання справжньої людини – такої, якою був Антонов, – підсумував Кучма.

Наприкінці 2020 року Україна замовила три нових військово-транспортні літаки Ан-178 для Збройних сил. Меморандум про співпрацю і контракт на закупівлю літаків підписали 29 грудня Міноборони та ДП Антонов за участі президента Володимира Зеленського.

На цих літаках доставлятимуть особовий склад, озброєння і легку військову техніку, а також транспортуватимуть вантажі.

Джерело: Дарка Оліфер