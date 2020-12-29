Самолеты Антонова Минобороны впервые закупит для армии Украины

Украина заказала три новых военно-транспортных самолета Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Меморандум о сотрудничестве и контракт на закупку самолетов подписали 29 декабря Минобороны и ГП Антонов при участии президента Владимира Зеленского.

На новых самолетах будут доставлять личный состав, вооружение и легкую военную технику посадочным и парашютным способами, а также транспортировать грузы.

– Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно, так, как это и должно быть, – сказал глава государства.



































Зеленский: Государство впервые заказывает у Антонова самолеты для армии / 9 фотографий

Владимир Зеленский отметил, что многие международные партнеры интересуются военно-транспортными образцами самолетов Ан.

– Меня всегда спрашивают, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине. Именно поэтому данный шаг (строительство самолетов, – Ред.) важен вдвойне. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций, – отметил президент.

Глава государства считает, что в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой.

Поэтому руководство ГП Антонов должно предоставить комплексный план, как восстановить и усилить кадровый потенциал предприятия, вернуть утраченных профессионалов и привлечь новых специалистов.

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Президент предложил государственным заказчикам искать новые контракты на изготовление Ан-178, а правительству – поработать над созданием в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами Антонова.

Также Зеленский приказал разработать государственную программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить на эту тему заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ситуация с авиатехникой ВСУ

В октябре вице-премьер-министр Олег Уруский сообщал, что ситуация с авиатехникой Вооруженных сил Украины является неудовлетворительной.

Однако, по его словам, это не означает, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать.