Без российских деталей. Как предприятию Антонов удалось успешное импортозамещение

На предприятии Антонов ускорили темпы по строительству самолета по заказу нацполиции Перу. Судно Ан-178 в настоящее время полностью импортозамещено, то есть в нем заменили все детали российского производства.

Именно из-за зависимости от российских комплектующих на заводе практически остановился серийный выпуск самолетов. Сейчас Ан-178 успешно собирают из деталей американского и европейского производства, и это обходится Антоновке даже дешевле, чем до 2014 года.

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Уже месяц как Антонов возглавляет новый руководитель — Александр Лось. Сначала смену руководства антоновцы встретили протестами, сейчас же ситуация на производстве стабилизировалась

Сейчас в цехах Антонова работают сразу над двумя Ан-178. Один — экспериментальный останется в Украине, второй — от дадут в Перу. В июле антоновцы существенно ускорили темпы строительства, так повредил карантин. Чтобы наверстать — работают в несколько смен.

Сейчас уже модернизированным самолетами заинтересовались в Турции и в нескольких странах, антоновцы пока не озвучивают. В прошлом году МВД Украины подписало с Антоновым меморандум на поставку 13 таких самолетов, а отечественное Минобороны заинтересовано в 15 суднах.

Boeing снова собирает 737 Max

Самолеты Boeing 737 MAX снова стали на конвейер спустя пять месяцев после паузы в производстве, связанной с двумя крушениями лайнеров в 2018 и 2019 годах.

Сборка самолетов возобновлена на авиазаводе в Рентоне в США. Для повышения безопасности рабочих и качества продукции Boeing решил снизить темпы выпуска модели 737 MAX. В планах компании в дальнейшем наращивать производство.

На возобновление производства Boeing 737 MAX отреагировали на американском фондовом рынке – акции компании выросли более чем на 4%.