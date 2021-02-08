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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Украинцы — не кролики, чтобы на них испытывать что-то: Зеленский о Спутнике V

Украина не будет закупать российскую вакцину против коронавируса Спутник V, потому что не существует подтверждения ее эффективности.

Украинцы — не кролики, чтобы на них испытывать что-то: Зеленский о Спутнике V

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Пока не было официальных свидетельств о том, что Спутник V дает эффективность более 90%. Такого утверждения нет. Глава ВОЗ (Тедрос Аданом Гебреисус. — Ред.) сегодня сказал, что существует несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. В частности fake news (ложные новости. — Ред.). Подтверждение эффективности этой вакцины просто не существует, — заявил президент.

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По его словам, никто не планирует на гражданах Украины испытывать вакцины, которые не показали свою эффективность в мире.

— Украинцы — это граждане страны, они, извините, не кролики, чтобы на них испытывать что-то. Поэтому мы будем использовать только те вакцины, которые утверждены миром, которые дают серьезный положительный результат, — отметил Зеленский.

Также президент отметил, что пока РФ стоит сосредоточиться на своих гражданах.

— Россиянам сначала надо вакцинировать своих людей, а потом уже предлагать нам. Тогда это о лечении, а не о политике, — отметил Владимир Зеленский.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.

Зеленский о вакцинации в Украине

Украина договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Первой вакциной, которую получит Украина в феврале, будет Pfizer, следующей — AstraZeneca.

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