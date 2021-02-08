Украина не будет закупать российскую вакцину против коронавируса Спутник V, потому что не существует подтверждения ее эффективности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Пока не было официальных свидетельств о том, что Спутник V дает эффективность более 90%. Такого утверждения нет. Глава ВОЗ (Тедрос Аданом Гебреисус. — Ред.) сегодня сказал, что существует несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. В частности fake news (ложные новости. — Ред.). Подтверждение эффективности этой вакцины просто не существует, — заявил президент.

По его словам, никто не планирует на гражданах Украины испытывать вакцины, которые не показали свою эффективность в мире.

— Украинцы — это граждане страны, они, извините, не кролики, чтобы на них испытывать что-то. Поэтому мы будем использовать только те вакцины, которые утверждены миром, которые дают серьезный положительный результат, — отметил Зеленский.

Также президент отметил, что пока РФ стоит сосредоточиться на своих гражданах.

— Россиянам сначала надо вакцинировать своих людей, а потом уже предлагать нам. Тогда это о лечении, а не о политике, — отметил Владимир Зеленский.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.

Зеленский о вакцинации в Украине

Украина договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax.

Первой вакциной, которую получит Украина в феврале, будет Pfizer, следующей — AstraZeneca.