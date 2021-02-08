Відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаль не стоїть на порядку денному, і немає жодних консультацій з цього питання.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко під час всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Я спростовую інформацію про якісь консультації щодо зміни прем’єр-міністра, – запевнив він.

Сам прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що повної або часткової зміни складу уряду України найближчим часом не передбачається. Про це він заявив 18 січня.

За його словами, коли проходить час, усі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді, але зараз розмови про це некоректні.