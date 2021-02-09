Через сильний снігопад в Україні у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях обмежили рух транспорту на дорогах.

За даними Укравтодор, стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей засніжене, в окремих місцях снігові перемети. Для забезпечення проїзду працюють 1 667 одиниць техніки та 1 939 робітників.

Через складні погодні умови в окремих областях введені обмеження для руху вантажного транспорту.

Укравтодор повідомив, що у Волинській області з 10.00 08 лютого обмежено рух для всіх видів транспорту на автодорозі М-07 – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь.

З 11.00 08 лютого обмежено рух вантажного автомобільного транспорту на таких дорогах:

Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/, км 102+282 – км 124+593;

Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі, км 24+900 – км 42+815;

Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно, км 2+500 – км 21+888.

У Києві міська рада ухвалила рішення щодо недопущення накопичення вантажівок в межах регіону через складні погодні умови та забезпечення безперебійної роботи снігоприбиральної техніки. Від сьогодні з 15.00 заборонено в’їзд до столиці вантажного транспорту.

У Житомирській області обмежено рух вантажівок на таких автошляхах:

М-06 Київ – Чоп, км 68+340 – км 258+513;

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 79+717 км 245+948.

У Рівненській області з 12.00 год не можна буде пересуватись дорогою М-06 Київ – Чоп, км 258+513 – км 432+877.

На Київщині обмежено рух транспорту з 13.00 таких автодорогами:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 18+730 – км 60+722;

М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18+000 – км 126+700;

М-05 Київ – Одеса, км 11+660 – км 143+009;

М-06 Київ – Чоп, км 14+080 – км 68+340;

М-07 Київ – Ковель – Ягодин, км 19+100 – км 79+717;

Н-01 Київ – Знам’янка, км 14+740 – км 123+687;

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 0+153 – км 81+003.

У Полтавській області:

М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 126+528 – км 336+657, км 340+698 – км 395+873;

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 168+695 – км 246+144, км 260+710 – км 276+376.

У Черкаській області:

М-05 Київ – Одеса, км 143+009 – км 237+089;

Н-01 Київ – Знам’янка, км 123+687 – км 242+004;

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 81+003 – км 168+695.

У Чернігівській області:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі, км 60+722 – км 224+326;

Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 35+661 – км 178+677.

Снігопад на Волині

Через снігопади у Луцьку утворився справжній колапс. Комунальники не встигають розчищати дороги.

Через складну ситуацію на дорогах, особливо між селами, більше сотні шкіл перейшли на дистанційне навчання. Діти декілька днів навчатимуться вдома. Тим часом, рятувальникам зі снігових заметів довелося діставати легковики, рейсові автобуси з пасажирами, шкільний автобус та швидку.

Джерело: Укравтодор