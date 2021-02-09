Парализованы дороги и дистанционное обучение: какая ситуация в регионах из-за снегопада

В Луцке дорожники работают на полную. Там снег идет уже вторые сутки.

Из-за обильных осадков образовался настоящий коллапс. Коммунальщики не успевают расчищать. На дорогах — скользко.

Из-за сложной ситуации на дорогах, особенно между селами, более сотни школ перешли на дистанционное обучение. Дети несколько дней будут учиться дома. Между тем, спасателям из снежных заносов пришлось доставать легковые автомобили, рейсовые автобусы с пассажирами, школьный автобус и скорую.

Дальнобойщики уже несколько суток ждут в очереди перед пунктом пропуска Ягодин. Люди в очереди мерзнут и стоят практически в поле. Греются в постоянно заведенных машинах, потому что несмотря на такой мороз, там никаких пунктов обогрева, и даже туалетов нет.

Заместитель руководителя службы автодорог в Волынской области Юрий Ришкевич отметил, что после того как прекратится снегопад они приступят к полной очистки и обработки дорожного покрытия.

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Мело всю ночь и на Ровенщине, а иногда падал ледяной дождь. Сильный ветер раздувал толстый слой снега, поэтому на некоторых дорогах образовались заносы.

За прошедшие сутки спасатели и полицейские оказывали помощь водителям вырваться из снежной ловушки. В Ровно на одной из центральных улиц буксировали грузовика, а также пассажирский автобус чтобы не заблокировать движение транспорта.

Движение грузового транспорта через Ровенскую до сих пор под запретом. В селах, дороги к которым замело снегом, дети несколько дней не будут ходить в школу. Сегодня снегопады немного утихнут, впрочем завтра область и дальше будет засыпать.

Такая же ситуация будет и на Волыни — с завтрашнего дня обильные осадки снова накроют область.

Снегопад в Киеве

В Киеве из-за снегопада, который не прекращается уже более 30 часов, образовались сильные заторы.

Практически на всех дорогах столицы наблюдаются проблемы с движением, но есть улицы, на которых и вовсе пробки достигают 10 баллов.

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