В Киеве из-за снегопада, который не прекращается уже более 30 часов, образовались сильные пробки.
Практически на всех дорогах столицы наблюдаются проблемы с движением, однако есть улицы, на которых и вовсе пробки достигают 10 баллов.
На всех мостах (Дарницкий, Северный и Патона) стоят, поэтому попасть с Левого берега довольно не легко.
Традиционно сильные пробки в центре города. Также движение осложнено на проспекте Победы, бульваре Шевченко, улицах Саксаганского, Жилянской, Борщаговской.
Движение и вовсе парализована на улице Народного Ополчения.
В Киевпастрансе заявили, что в городе введено оперативное положение №4.
— Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями, — заявили в пресс-службе Киевпастранса.
Это означает, что общественный транспорт будет курсировать без соблюдения графика движения.
Онлайн-карта пробок в Киеве:
Снегопад в Киеве
— Магистральные улицы чистили колонны спецтехники. К уборке снега ночью были привлечены 246 работников. Расчищенные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому дорожники убирают их повторно, — рассказали в пресс-службе КГГА.
Пробки в Киеве
Киев вошел в десятку мировых лидеров по количеству пробок в 2020 году. Столица Украины обошла в рейтинге следующие мегаполисы: Нью-Йорк, Токио и Лондон.
Согласно отчету, самые большие пробки киевляне могли наблюдать в декабре прошлого года.