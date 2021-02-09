В Киеве из-за снегопада, который не прекращается уже более 30 часов, образовались сильные пробки.

Практически на всех дорогах столицы наблюдаются проблемы с движением, однако есть улицы, на которых и вовсе пробки достигают 10 баллов.

На всех мостах (Дарницкий, Северный и Патона) стоят, поэтому попасть с Левого берега довольно не легко.

Традиционно сильные пробки в центре города. Также движение осложнено на проспекте Победы, бульваре Шевченко, улицах Саксаганского, Жилянской, Борщаговской.

Движение и вовсе парализована на улице Народного Ополчения.

В Киевпастрансе заявили, что в городе введено оперативное положение №4.

— Введено оперативное положение №4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями, — заявили в пресс-службе Киевпастранса.

Это означает, что общественный транспорт будет курсировать без соблюдения графика движения.

Онлайн-карта пробок в Киеве:

Снегопад в Киеве

— Магистральные улицы чистили колонны спецтехники. К уборке снега ночью были привлечены 246 работников. Расчищенные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому дорожники убирают их повторно, — рассказали в пресс-службе КГГА.

Пробки в Киеве

Киев вошел в десятку мировых лидеров по количеству пробок в 2020 году. Столица Украины обошла в рейтинге следующие мегаполисы: Нью-Йорк, Токио и Лондон.

Согласно отчету, самые большие пробки киевляне могли наблюдать в декабре прошлого года.