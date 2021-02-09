НАТО приветствует продолжение в Украине реформ в секторе безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, которые необходимы для членства в Альянсе.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
— Чем больше Украина имплементирует новые реформы, тем ближе она к стандартам НАТО и членству. Я не могу назвать конкретную дату, но я могу заверить, что мы будем поддерживать евроатлантические стремления Украины, — сказал он.
По его словам, на этом пути Украина должна продолжать демократические реформы.
Недавно в интервью изданию Axios президент Владимир Зеленский заявил, что имеет вопрос к новому президенту США Джо Байдену — почему Украина до сих пор не в НАТО.
Он отметил, что не понимает, почему для улучшения ситуации с безопасностью в регионе вопрос членства в Альянсе не может быть решен.
Источник: NATO
Фото: NATO