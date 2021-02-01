Почему Украина до сих пор не в НАТО: у Зеленского есть вопрос к Байдену

Вступление Украины в НАТО — один из ключевых вопросов безопасности в Европе. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, именно к обеспечению безопасности стремится новоизбранный президент США Джо Байден.

— Президент Байден говорил, что он будет работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе — это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации, — отметил президент в интервью Axios.

Владимир Зеленский добавил, что Украина благодарна США за все, что они уже сделали. Однако он не понимает, почему для улучшения ситуации с безопасностью в регионе вопрос членства в НАТО не может быть решен.

— Украина хочет быть равноправным членом НАТО. Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? — добавил Зеленский.

Также президент отметил, что что в случае членства Украины в Североатлантическом альянсе, другие члены объединения должны были бы защищать страну, что дало бы возможность избежать эскалации конфликта на Донбассе.

Накануне посол Украины в США Владимир Ельченко сообщил, что Украина работает над визитом Байдена в Киев.

Также готовится поездка Зеленского в Вашингтон. Однако сначала должен состояться телефонный разговор президентов.

Источник: Axios