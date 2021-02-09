НАТО вітає продовження в Україні реформ у секторі безпеки і оборони, боротьби з корупцією, які необхідні для членства в Альянсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Чим більше Україна імплементує нові реформи, тим ближче вона до стандартів НАТО та членства. Я не можу надати конкретної дати, але я можу запевнити, що ми будемо підтримувати євроатлантичні прагнення України, – сказав він.

За його словами, на цьому шляху Україна має продовжувати демократичні реформи.

Нещодавно в інтерв’ю виданню Axios президент Володимир Зеленський заявив, що має питання до нового президента США Джо Байдена – чому Україна досі не в НАТО.

Він наголосив, що не розуміє, чому для покращення ситуації з безпекою в регіоні питання членства в Альянсі не може бути вирішене.

Джерело: NATO

Фото: NATO