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Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области

Государственное бюро расследований наведалось в главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

У следователей есть основания полагать, что спасатели причастны к пожарам в Луганской области. Следователи с прокурорами провели обыски, заявили в ГБР.

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров было системное хищения топлива под руководством ГУ ДСНС в Луганской области. В управлении службы не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.

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  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
  • Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области
Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области / 5 фотографий

С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей, систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей. Топливо разворовывали.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

В ходе обыска обнаружили вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

Пожары в Луганской области

11 уголовных производств по статье 270 о нарушении требований пожарной безопасности. Дела расследуют 10 различных отделений.

Лесные пожары в Луганской области начались в селе Смоляниново и городе Счастье Новоайдарского района, Половинкино и Запорожское Старобельского района, а также в поселке Белокуракино в начале октября.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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