Воровали топливо: ГБР назвало новые возможные причины пожаров в Луганской области

Государственное бюро расследований наведалось в главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
У следователей есть основания полагать, что спасатели причастны к пожарам в Луганской области. Следователи с прокурорами провели обыски, заявили в ГБР.
По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров было системное хищения топлива под руководством ГУ ДСНС в Луганской области. В управлении службы не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.
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С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей, систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей. Топливо разворовывали.
Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.
В ходе обыска обнаружили вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.
Пожары в Луганской области
11 уголовных производств по статье 270 о нарушении требований пожарной безопасности. Дела расследуют 10 различных отделений.
Лесные пожары в Луганской области начались в селе Смоляниново и городе Счастье Новоайдарского района, Половинкино и Запорожское Старобельского района, а также в поселке Белокуракино в начале октября.
Источник: ГБР
Фото: ГБР