Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом співробітникам ДСНС щодо пожеж у Луганській області, які спалахнули у липні. У заяві ДБР йдеться, що пожежі “гасили лише на папері”.

За даними слідства, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій не виїжджали на виклики. Натомість посадовці підробляли необхідну документацію щодо осіб та техніки, які нібито залучали до ліквідації вогню.

За скоєний злочин фігурантам справи загрожує обмеження волі до трьох років або штраф (від 34 до 68 тис. грн).

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ДБР назвало ймовірну причину пожеж на Луганщині

Слідчі ДБР у листопаді висунули припущення, що причина пожеж на Луганщині – розкрадання палива співробітниками ДСНС.

Автомобілі пожежників не змогли швидко прибути на виклик через нестачу палива.