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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Всемирный банк компенсирует Украине $30 млн за вакцинацию — условие

Украина сможет получить $90 млн кредитных средств от Всемирного банка за вакцинацию. Если 10 млн граждан, входящих в группы риска, получат прививки, компенсация составит $30 млн.

гроші, бюджет, бабло

— Стоит понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным, — подчеркнул заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

Также Ермоличев добавил, что для получения суммы необходимо улучшить инвестиционный микроклимат. Помощь Всемирного банка возможна благодаря реализации проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине.

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Прогнозы Всемирного банка по экономике Украины

Всемирный банк дал прогноз, что экономика Украины может вырасти на 3% в 2021 году, однако это возможно только в случае массовой вакцинации населения. По словам экспертов, открытие рынка земли — это большая перспектива для Украины.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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