Украина сможет получить $90 млн кредитных средств от Всемирного банка за вакцинацию. Если 10 млн граждан, входящих в группы риска, получат прививки, компенсация составит $30 млн.

— Стоит понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным, — подчеркнул заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

Также Ермоличев добавил, что для получения суммы необходимо улучшить инвестиционный микроклимат. Помощь Всемирного банка возможна благодаря реализации проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине.

Прогнозы Всемирного банка по экономике Украины

Всемирный банк дал прогноз, что экономика Украины может вырасти на 3% в 2021 году, однако это возможно только в случае массовой вакцинации населения. По словам экспертов, открытие рынка земли — это большая перспектива для Украины.