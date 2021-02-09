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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Світовий банк компенсує Україні $30 млн за вакцинацію – умова

Україна зможе отримати $90 млн кредитних коштів від Світового банку за вакцинацію. Якщо 10 млн громадян, які входять у групи ризику, отримають щеплення, компенсація становитиме $30 млн.

гроші, бюджет, бабло

 – Варто розуміти, що це кредитні кошти, а тому їх спрямування має бути обґрунтованим та раціональним, – підкреслив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Також Єрмоличев додав, що для отримання суми необхідно покращити інвестиційний мікроклімат. Допомога Світового банку можлива завдяки реалізації проекту Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні.

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Прогнози Світового банку щодо економіки України

Світовий банк дав прогноз, що економіка України може зрости на 3% у 2021 році, однак це можливо лише у разі масової вакцинації населення. За словами експертів, відкриття ринку землі – це велика перспектива для України.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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