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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Ситуация критическая: запасы угля на ТЭС меньше нормы на 43%

Угля на складах тепловых электростанций сейчас на 43% меньше минимально необходимых запасов, поэтому ситуация остается критической.

Вугілля

С начала ноября его запасы уменьшились в 6,5 раза — до 384,4 тыс. тонн.

Около 49% угля, а это 188 тыс. тонн, сосредоточено лишь на двух ТЭС — Луганской и Славянской.

В то же время в Укрэнерго уверяют, что в условиях значительного снижения температуры с 8 до 20 февраля будут обеспечивать балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

Никаких веерных отключений энергопитания в компании не прогнозируют.

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Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире Свободы слова на ICTV рассказал о проблемах в энергетике. В частности — о снижении мощности АЭС, рекордно низких запасах угля и большом количестве выведенных в аварийный ремонт энергоблоков ТЭС.

Подробно о проблемах в украинской энергетике — в материале на Фактах ICTV.

Источник: Укренерго

Фото: Dreamstime

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