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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Ситуація критична: запаси вугілля на ТЕС менше норми на 43%

Вугілля на складах теплових електростанцій нині на 43% менше мінімально необхідних запасів, тому ситуація залишається критичною.

Вугілля

З початку листопада його запаси зменшилися у 6,5 рази – до 384,4 тис. тонн.

Близько 49% вугілля, а це 188 тис. тонн, зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

Водночас в Укренерго запевняють, що в умовах значного зниження температури з 8 до 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.

Жодних віялових відключень енергоживлення у компанії не прогнозують.

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Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі Свободи слова на ICTV розповів про проблеми в енергетиці. Зокрема – про зниження потужності АЕС, рекордно низькі запаси вугілля і велику кількість виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.

Детально про проблеми в українській енергетиці – в матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Укренерго

Фото: Dreamstime

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