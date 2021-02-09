Вугілля на складах теплових електростанцій нині на 43% менше мінімально необхідних запасів, тому ситуація залишається критичною.

З початку листопада його запаси зменшилися у 6,5 рази – до 384,4 тис. тонн.

Близько 49% вугілля, а це 188 тис. тонн, зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.

Водночас в Укренерго запевняють, що в умовах значного зниження температури з 8 до 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.

Жодних віялових відключень енергоживлення у компанії не прогнозують.

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Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі Свободи слова на ICTV розповів про проблеми в енергетиці. Зокрема – про зниження потужності АЕС, рекордно низькі запаси вугілля і велику кількість виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.

Детально про проблеми в українській енергетиці – в матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Укренерго