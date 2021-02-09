Вугілля на складах теплових електростанцій нині на 43% менше мінімально необхідних запасів, тому ситуація залишається критичною.
З початку листопада його запаси зменшилися у 6,5 рази – до 384,4 тис. тонн.
Близько 49% вугілля, а це 188 тис. тонн, зосереджено лише на двох ТЕС – Луганській та Слов’янській.
Водночас в Укренерго запевняють, що в умовах значного зниження температури з 8 до 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.
Жодних віялових відключень енергоживлення у компанії не прогнозують.
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі Свободи слова на ICTV розповів про проблеми в енергетиці. Зокрема – про зниження потужності АЕС, рекордно низькі запаси вугілля і велику кількість виведених у аварійний ремонт енергоблоків ТЕС.
Детально про проблеми в українській енергетиці – в матеріалі на Фактах ICTV.
Джерело: Укренерго