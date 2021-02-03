Информацию об аварии на Запорожской ТЭС подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

В своем Facebook он написал, что “все блоки внезапно сели на ноль”, после чего произошел аварийный выброс пара.

Также мэр города подтвердил отключения электроснабжения в Энергодаре и ряде соседних населенных пунктов, в том числе и в городе Днепрорудное.

Официальной версии случившегося в Энергодаре, представители ЗаТЭС пока не предоставили.

По словам Дмитрия Орлова, электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться.

Мэр Энергодара призвал жителей города не паниковать и не верить слухам о возможной эвакуации из-за взрыва на ТЭС.

Он заверил — Запорожская ТЭС продолжает работу в обычном режиме.

Авария на Запорожской ТЭС

В городе Энергодар 3 февраля произошла авария на Запорожской ТЭС — самой мощной тепловой электростанции Украины.

Временно город был полностью отключен от электроэнергии и воды. По свидетельствам местных жителей, в воздухе чувствовался сильный запах дыма.

По предварительным данным, на Запорожской ТЭС произошел аварийный выброс пара, однако почему остановились все блоки тепловой электростанции — пока неизвестно.