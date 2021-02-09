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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать в этом отопительном сезоне

Регулятор не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне для украинцев.

опалення

Решение официально закрепили в Меморандуме, который заключили Кабмин, первый замминистра энергетики Юрий Витренко, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Нафтогаз и все городские председатели.

— Это один из восьми шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинцев, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также документ предусматривает, что Нафтогаз разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения, чтобы обеспечить постоянный уровень цен на природный газ для предприятий теплоснабжения.

Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

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Накануне правительство представило восемь шагов, чтобы уменьшить тарифы для населения. Так, в январе установили предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

Еще одним шагом было решение об уменьшении до 30% тарифа на распределение газа для 14 облгазов.

Кроме того, Кабмин разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, чтобы избежать заоблачных платежей за распределение газа.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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