Тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні

Регулятор не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду у цьому опалювальному сезоні для українців.

Рішення офіційно закріпили в Меморандумі, який уклали Кабмін, перший заступник міністра енергетики Юрій Вітренко, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Нафтогаз і всі міські голови.

– Це один із восьми кроків нашої команди щодо розв’язання тарифного питання. І це правильна позиція, яка показує, що пріоритет влади — і центральної, і місцевої — це захист добробуту українців, – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також документ передбачає, що Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції, щоб забезпечити сталий рівень цін на природний газ для підприємств теплопостачання.

Це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

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Напередодні уряд презентував вісім кроків, щоб зменшити тарифи для населення. Так, у січні встановили граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.

Ще одним кроком було рішення про зменшення до 30% тарифу на розподіл газу для 14 облгазів.

Крім того, Кабмін розробляє законопроект про укрупнення газзбутів, щоб уникнути захмарних платежів за розподіл газу.