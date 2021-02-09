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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Цены на газ в январе снизили почти 30 газзбытов — список

6,99 грн за кубометр — предельная цена на газ, установленная Кабмином с февраля, уже действует в некоторых газзбытах.

газ

Почти 30 газоснабжающих компаний решили с января снизить тарифы до предельного уровня. До этого у большинства из них стоимость газа в январе превышала 9,8 грн за куб.

По данным консультационного центра для населения ГазПравда, еще пять газзбытов установили на январь цену, ниже предельной — от 6,79 до 6,97 грн.

Еще одна компания подняла тариф на 48 копеек — до 8,58 грн.

Поэтому у потребителей за январь могли появиться переплата или долг.

Ціни на газ у січні знизили майже 30 газзбутів

Ціни на газ у січні знизили майже 30 газзбутів

Ціни на газ у січні знизили майже 30 газзбутів

Ціни на газ у січні знизили майже 30 газзбутів

Ціни на газ у січні знизили майже 30 газзбутів

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Цены на газ для населения

Кабинет министров с февраля 2021 года установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

В то же время предельный тариф на распределение газа не будет превышать 1,79 грн за куб.

Источник: ГазПравда

Фото: Dreamstime

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