6,99 грн за кубометр — предельная цена на газ, установленная Кабмином с февраля, уже действует в некоторых газзбытах.

Почти 30 газоснабжающих компаний решили с января снизить тарифы до предельного уровня. До этого у большинства из них стоимость газа в январе превышала 9,8 грн за куб.

По данным консультационного центра для населения ГазПравда, еще пять газзбытов установили на январь цену, ниже предельной — от 6,79 до 6,97 грн.

Еще одна компания подняла тариф на 48 копеек — до 8,58 грн.

Поэтому у потребителей за январь могли появиться переплата или долг.

Цены на газ для населения

Кабинет министров с февраля 2021 года установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.

В то же время предельный тариф на распределение газа не будет превышать 1,79 грн за куб.

Источник: ГазПравда