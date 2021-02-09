Ціни на газ у січні знизили майже 30 газзбутів

6,99 грн за кубометр – гранична ціна на газ, встановлена Кабміном з лютого, вже діє у деяких газзбутах.

Майже 30 газопостачальних компаній вирішили з січня знизити тарифи до граничного рівня. До цього у більшості з них вартість газу у січні перевищувала 9,8 грн за куб.

За даними консультаційного центру для населення ГазПравда, ще п’ять газзбутів встановили на січень ціну, нижчу від граничної – від 6,79 до 6,97 грн.

Ще одна компанія підняла тариф на 48 копійок – до 8,58 грн.

Тому у споживачів за січень могли з’явитися переплата або ж борг.

Ціни на газ для населення

Кабінет міністрів з лютого 2021 року встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.

Водночас граничний тариф на розподіл газу не перевищуватиме 1,79 грн за куб.

Джерело: ГазПравда