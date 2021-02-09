В Україну несеться наступний південний циклон, який знову принесе опади.

Синоптик Наталя Діденко повідомила, що 10 лютого передбачаються сніги на усій території України. Черговий циклон Ulf готується знову атакувати країну.

За її словаи, сніг більш ймовірний у західних та північних областях, а на Прикарпатті та в Карпатах він буде із дощем. У Центрі та Сході прогнозується мокрий сніг.

У південній частині Україн, 10 лютого, опади очікуються на Запоріжжі, на решті території Півдня – або хмарно, або невеликі опади. Вітер буде північно-східний, поривчастий.

У північній частині та більшості західних областей передбачається вдень від -3˚С до -9˚С. А на південному заході, навколо Карпат, від -3˚С до +3˚С.

У центральних областях та на Сході України від -4˚С до +4˚С. У південній частині +4˚С-+8˚С, в Криму до +12˚С.

У Києві, ймовірно, снігопад буде лише вранці. 11-12 лютого українців чекає ще один циклон та потепління.

Окрім того Наталя Діденко повідомила, що від неділі, 14 лютого, опади слабшатимуть, а морози посиляться.

Негода в Україні

Через сильний снігопад в Україні у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях обмежили рух транспорту на дорогах.

За даними Укравтодор, стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей засніжене, в окремих місцях снігові перемети. Для забезпечення проїзду працюють 1 667 одиниць техніки та 1 939 робітників.

Джерело: Наталка Діденко