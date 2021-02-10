Найближчим часом Україна зможе придбати у Польщі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Про це стало відомо на спільній прес-конференції Єврокомісії з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, – наголосив Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що під час перепродажу, згідо з угодами ЄС, отримання прибутку жодною зі сторін не передбачено.

Валдіс Домбровскіс також додав, що окрім транспортування та доставки вакцини з Польщі до України, Єврокомісія стане посередником під час контрактної домовленості.

Вакцинація в Україні

Запланована вакцинація в Україні розпочнеться після 15 лютого.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцинація почнеться вчасно, якщо партнери дотримуватимуться усіх термінів поставок і транспортизації.

На початковому етапі вакцинацію будуть проводити члени мобільних бригад, які попередньо пройшли необхідні медичні навчання.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.