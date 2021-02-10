Премьер-министр Украины обвинил Россию в пропаганде. Денис Шмыгаль заявил, что РФ использует вакцину собственного производства Спутник V для влияния, в частности на временно неподконтрольные территории Донбасса.

Глава Кабмина Украины дал интервью американскому изданию, в котором выразил позицию относительно российской вакцины. По его словам, влияние оказывается также и на Восточную Европу.

— РФ пытается фактически ввести собственную вакцину, особенно как инструмент влияния на регионы, которые не контролируются Украиной.

Шмыгаль подчеркнул, что для противодействия пропаганде Украине нужна поддержка Европы по вакцинации населения. Он добавил, что самый показательный шаг — получение препарата от государства-члена ЕС.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский также высказался против российской вакцины. Он заверил, что Украина не будет ее использовать.

Литва отказалась от Спутник V

Литва отказалась от вакцины Спутник V. Премьер-министр страны сообщили, что они не будут закупать вещество, даже если его одобрит Евросоюз.

Литва намерена использовать вакцины только западных производителей.

Источник: Politico