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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Росія використовує вакцину Супутник V для політичної пропаганди – Шмигаль

Прем’єр-міністр України звинуватив Росію у політичній пропаганді. Денис Шмигаль заявив, що РФ використовує вакцину власного виробництва Супутник V для впливу, зокрема на тимчасово непідконтрольні території Донбасу.

денис шмигаль

Очільник Кабміну України дав інтерв’ю американському виданню, в якому висловив позицію щодо російської вакцини. За його словами, вплив чиниться також і на Східну Європу.

– РФ намагається фактично ввести власну вакцину, особливо як інструмент впливу на регіони, які не контролюються Україною.

Шмигаль наголосив, що для протидії політичній пропаганді Україні потрібна підтримка Європи щодо вакцинації населення. Він додав, що найпоказовіший крок – отримання препарату від держави-члена ЄС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський також висловився проти російської вакцини. Він запевнив, що Україна не буде її використовувати.

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Литва відмовилася від Супутник V

Литва відмовилася від вакцини Супутник V. Прем’єр-міністр країни повідомила, що вони не закуповуватимуть речовину, навіть якщо її схвалить Євросоюз.

Литва має намір використовувати вакцини лише західних виробників.

Джерело: Politico

Фото: Урядовий портал

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