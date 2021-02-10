Почти половина украинцев поддержала решение Владимира Зеленского о блокировании телеканалов Zik, 112 Украина и NewsOne. 49% граждан высказались за санкции против каналов, против — 41%.

После введения санкций против трех телеканалов уровень критики уменьшился с 47% до 41%. При этом процент сторонников блокировки вырос на 7%.

Кроме этого, более 70% граждан выступают за санкции против юридических и физических лиц. С решением СНБО по блокированию телеканалов ознакомлены 78% украинцев.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг в течение 6-8 февраля. Аудитория — население в возрасте от 18 лет из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. жителей страны. Вероятность погрешности — не более 2%.

Блокировка телеканалов Zik, 112 Украина и NewsOne

Санкции против каналов введены указом Владимира Зеленского от 2 февраля. Предварительно решение было принято Советом национальной безопасности и обороны.

Согласно документу, санкции будут действовать в течение пяти лет против телеканалов и их владельца — народного депутата Тараса Козака.