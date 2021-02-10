Майже половина українців підтримала рішення Володимира Зеленського щодо блокування телеканалів Zik, 112 Україна та NewsOne. 49% громадян висловилися за санкції проти каналів, проти – 41%.

Після введення санкцій проти трьох телеканалів рівень критики зменшився з 47 до 41%. Водночас відсоток прихильників блокування зріс на 7%.

Крім цього, понад 70% громадян виступають за санкції проти юридичних та фізичних осіб. З рішенням РНБО щодо блокування телеканалів ознайомлені 78% українців.

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг протягом 6-8 лютого. Аудиторія – населення віком від 18 років з усіх регіонів, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. У дослідженні взяли участь 2,5 тис. жителів країни. Ймовірність похибки – не більше 2%.

Блокування телеканалів Zik, 112 Україна та NewsOne

Санкції проти каналів запроваджені указом Володимира Зеленського від 2 лютого. Попередньо рішення було ухвалене Радою національної безпеки та оборони.

Згідно з документом, санкції діятимуть протягом п’яти років проти телеканалів та їх власника – народного депутата Тараса Козака.