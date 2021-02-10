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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

Украина предлагает Североатлантическому альянсу использовать для своих операций воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ).

Військовий вертоліт НАТО

Это воздушное пространство включает суверенную территорию Украины и зону над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения по международным договорам делегированы Украине.

Также отмечается, что Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

Такое предложение сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

— Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении.

Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и другое, — отметил Владислав Криклий.

Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

РПИ Симферополь

Криклий добавил, что в современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО, а также с надеждой высказался о поддержке НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

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Также стороны обсудили участие Министерства инфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021, процесс создания в Украине национальной системы устойчивости, а также возможное сотрудничество в области кибернетики.

В одном из недавних интервью президент Украины Владимир Зеленский сказал, что к президенту США Джо Байдену у него есть “очень простой вопрос” — Господин президент, почему Украина до сих пор не в НАТО?

Также Зеленский отметил, что в случае членства Украины в Североатлантическом альянсе, другие члены альянса должны были бы защищать страну, что позволило бы избежать эскалации конфликта на Донбассе.

Источник: Мининфраструктуры

Фото: Depositphotos

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