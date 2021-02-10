Україна запропонувала НАТО використовувати повітряний простір над Кримом

Україна пропонує Північноатлантичному альянсу використовувати для своїх операцій повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).

Цей повітряний простір включає суверенну територію України та зону над відкритими водами Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху за міжнародними договорами делеговано Україні.

Також зазначається, що Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією.

Таку пропозицію зробив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час переговорів із заступником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування Патріком Тернером.

— Україна дотримується обраного курсу на інтеграцію до євроатлантичних систем колективної безпеки. Одним із важливих напрямків такої інтеграції є участь України у програмі НАТО з обміну даними про повітряний рух. Беручи до уваги оновлений бюлетень EASA про безпеку польотів в Сімферопольському районі польотної інформації та скасування обмежень Федерального управління цивільної авіації США на польоти в Сімферопольському РПІ, ми пропонуємо використовувати цю частину повітряного простору для повітряних операцій НАТО з транспортування військ, обладнання, вантажів тощо, – зазначив Владислав Криклій.

Криклій додав, що у сучасних умовах важливо посилювати контроль цивільного повітряного руху та реагувати на кризові ситуації в районі Чорного моря та зони АТО, а також з надією висловився про підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією.

Також сторони обговорили участь Міністерства інфраструктури у процесі підготовки проведення спільних навчань Україна-НАТО в Чорному морі Coherent Resilience 2021, процес створення в Україні національної системи стійкості, а також можливу співпрацю у галузі кібернетики.

В одному з нещодавніх інтерв’ю президент України Володимир Зеленський сказав, що має до президента США Джо Байдена “дуже просте питання” — Пане президенте, чому Україна досі не в НАТО?

Також Зеленський зазначив, що в разі членства України в Північноатлантичному альянсі, інші члени альянсу повинні були б захищати країну, що дало б змогу уникнути ескалації конфлікту на Донбасі.