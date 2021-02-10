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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог

В 2021 году на украинских дорогах планируют установить дополнительно 220 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Відеофіксація порушень ПДР

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что за 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 автофиксаций количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое.

По его словам, дополнительные камеры установят во всех областях. Больше всего их появится во Львовской области (30) и Харьковской (23).

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  • В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог
  • В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог
  • В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог
  • В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог
  • В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог
В Украине установят еще 220 камер автофиксации — список дорог / 3 фотографии

Министр отметил, что нарушители правил дорожного движения уже заплатили 210 млн. грн штрафа в госбюджет.

В Киеве водители будут платить штрафы онлайн

Недавно в приложении Киев Цифровой появился новый функционал. По номеру авто теперь можно получать уведомления о штрафах за нарушение ПДД и платить их сразу в смартфоне.

Функция доступна в последней версии приложения для iOS и Android.

Фото: Dreamstime

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