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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні встановлять ще 220 камер автофіксації – список доріг

У 2021 році на українських дорогах планують встановити додатково 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Відеофіксація порушень ПДР

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 автофіксацій кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі.

За його словами, додаткові камери встановлять у всіх областях. Найбільше їх з’явиться на Львівщині (30) та Харківщині (23).

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Міністр наголосив, що порушники правил дорожнього руху вже заплатили 210 млн. грн штрафу в держбюджет.

У Києві водії будуть сплачувати штрафи онлайн

Нещодавно у додатку Київ Цифровий з’явився новий функціонал. За номером авто тепер можна отримувати сповіщення про штрафи за порушення ПДР та сплачувати їх одразу у смартфоні.

Функція доступна в останній версії застосунку для iOS та Android.

Фото: Dreamstime

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