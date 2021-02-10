У 2021 році на українських дорогах планують встановити додатково 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за 8 місяців 2020-го на ділянках роботи 48 автофіксацій кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі.

За його словами, додаткові камери встановлять у всіх областях. Найбільше їх з’явиться на Львівщині (30) та Харківщині (23).

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В Україні встановлять ще 220 камер автофіксації – список доріг / 3 фотографии

Міністр наголосив, що порушники правил дорожнього руху вже заплатили 210 млн. грн штрафу в держбюджет.

У Києві водії будуть сплачувати штрафи онлайн

Нещодавно у додатку Київ Цифровий з’явився новий функціонал. За номером авто тепер можна отримувати сповіщення про штрафи за порушення ПДР та сплачувати їх одразу у смартфоні.

Функція доступна в останній версії застосунку для iOS та Android.