Школы закрыты, города стоят: четвертый день снегопадов и прогноз погоды в Украине

Непогода в Украине не отступает уже четвертый день подряд. Ближайшие два дня снова ожидается ухудшение погоды. Водителей просят не выезжать без надобности, поскольку сложные погодные условия 11 февраля синоптики обещают по всей стране, кроме юго-востока.

Достаточно сложная ситуация на Львовщине. Здесь снегопад не прекращался всю ночь, а под утро интенсивность только увеличилась. На трассах государственного значения огромные сугробы, на трассе Киев-Чоп образовалась огромная пробка. Из-за снежных заносов движение грузовиков во Львовской области частично ограничили.

Почти весь город сковали огромные пробки, особенно сложная ситуация в центральной части Львова.

Волынь накрыл мощный снегопад, из-за чего Луцк просто парализовало. Плохо курсирует общественный транспорт. Горожане самостоятельно расчищают снег. В Ровенской области в рейс не выехала почти сотня школьных автобусов. Ученики 30-ти общин в течение двух дней будут учиться дистанционно.

А Ивано-Франковскую область 11 февраля сковали обильный мокрый снег, ледяной дождь, гололед и шквальный ветер. Из-за непогоды коммунальщики работают в три смены. В то же время в Ужгороде из-за непогоды закрыли все городские школы.

Спасатели призывают туристов не идти в горы из-за опасности схода лавин и сильного мороза.

Непогода в Киеве также бушует. Из-за снегопадов в столице 11 и 12 февраля закрыли школы и детсады. Все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.