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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Аеромедична евакуація і прогнозування негоди: Аваков анонсував нові проекти 2021

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що цього року МВС планує запустити два масштабні проекти – систему авіаційної медичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби ДСНС.

Арсен Аваков

МВС спільно з Міністерством охорони здоров’я хочуть запровадити систему аеромедичної трансплантології із залученням авіації МВС.

Аваков вважає, що це підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в усіх регіонах.

Також у планах МВС – реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

На думку міністра, це дасть можливість оперативно виявляти та прогнозувати природні катаклізми – ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледицю, прогнозувати пожежну небезпеку тощо.

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МВС встановить додатково 220 камер автофіксації

У 2021 році на українських дорогах планують встановити ще 220 камер фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Додаткові камери встановлять у всіх областях. Найбільше їх з’явиться на Львівщині (30) та Харківщині (23).

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

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