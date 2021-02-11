За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Во время обстрела получил ранение украинский военный.

Бойца ВСУ ранили вблизи населенного пункта Пески — в него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Военнослужащего госпитализировали в больницу, пока его состояние удовлетворительное.

Кроме этого, враг обстрелял позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Водяное и Пивденное. В районе города Золотое оккупанты сбросили осколочную гранату и применили беспилотник. Украинские воины также открывали огонь в ответ.

О нарушении мирных договоренностей сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. По состоянию на утро 11 февраля обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано.

Потери на Донбассе

6 февраля на Донбассе подорвались трое военных на взрывном устройстве. Двое бойцов ВСУ погибли, за жизнь третьего пока борются медики.

Обстоятельства трагедии выясняются.