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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Сутки на Донбассе: враг обстрелял позиции ВСУ семь раз, ранен военный

За прошедшие сутки, 10 февраля, на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Во время обстрела получил ранение украинский военный.

Донбас, ООС

Бойца ВСУ ранили вблизи населенного пункта Пески — в него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск. Военнослужащего госпитализировали в больницу, пока его состояние удовлетворительное.

Кроме этого, враг обстрелял позиции ВСУ неподалеку населенных пунктов Водяное и Пивденное. В районе города Золотое оккупанты сбросили осколочную гранату и применили беспилотник. Украинские воины также открывали огонь в ответ.

О нарушении мирных договоренностей сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. По состоянию на утро 11 февраля обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировано.

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Потери на Донбассе

6 февраля на Донбассе подорвались трое военных на взрывном устройстве. Двое бойцов ВСУ погибли, за жизнь третьего пока борются медики.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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