11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил було поранено українського військового. У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Попри надану допомогу боєць ЗСУ помер під час евакуації.

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Горлівка близько 9.30. Українська сторона повідомила про порушення режиму припинення вогню Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

На Донбасі поранили військового

Минулої доби, 10 січня, на Донбасі було зафіксовано сім порушень мирних домовленостей. Під час обстрілів поблизу селища Піски було поранено українського захисника.

У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Бійця госпіталізували до лікарні, його стан задовільний. Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі