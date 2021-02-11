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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Під Горлівкою від снайперської кулі загинув боєць ЗСУ

11 лютого у зоні проведення Операції об’єднаних сил було поранено українського військового. У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Попри надану допомогу боєць ЗСУ помер під час евакуації.

Під Горлівкою від снайперської кулі загинув боєць ЗСУ

Інцидент трапився поблизу населеного пункту Горлівка близько 9.30. Українська сторона повідомила про порушення режиму припинення вогню Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

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На Донбасі поранили військового

Минулої доби, 10 січня, на Донбасі було зафіксовано сім порушень мирних домовленостей. Під час обстрілів поблизу селища Піски було поранено українського захисника.

У нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ. Бійця госпіталізували до лікарні, його стан задовільний. Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі

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