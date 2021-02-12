В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Зайцево боевики начали вести прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

В результате чего один военнослужащий получил огнестрельное ранение. От полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Вблизи Новомихайловки, вооруженные формирования РФ открыли огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций с ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг совершил несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Сутки на Донбассе

10 февраля на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Во время обстрела получил ранение украинский военный.

Бойца ВСУ ранили вблизи населенного пункта Пески — в него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск.