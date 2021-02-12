У районі проведення операції Об’єднаних сил за минулу добу було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Зайцеве бойовики почали вести прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

В результаті чого один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

Поблизу Новомихайлівки, збройні формування РФ відкрили вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив декілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доба на Донбасі

10 лютого на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Під час обстрілу отримав поранення український військовий.

Бійця ЗСУ поранили поблизу населеного пункту Піски – у нього вистрілив снайпер російсько-окупаційних військ.