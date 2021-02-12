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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Связанные с Covid-19: в двух областях Украины нашли свалки медицинских отходов

На территории Киевской и Николаевской областей выявлены свалки с опасными медицинскими отходами. При осмотре полиция нашла тонны использованных медицинских средств, в частности связанных с коронавирусом.

сміттєзвалище з медичними відходами

В ходе расследования установлено, что компания из Киевщины, которая занимается утилизацией таких отходов, не выполняла свои функции. Опасные материалы просто хранились в складских помещениях на Киевщине и Николаевщине.

По факту преступления открыто уголовное производство. Виновникам может грозить от трех до шести лет лишения свободы, а также штраф от 8,5 до 17 тыс. грн.

Правоохранители сообщили об инциденте местные власти, чтобы решить вопрос об утилизации медицинских средств.

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В декабре 2020 году на Сумщине обнаружили свалку с медицинскими отходами. В белых мешках и на земле валялись тесты на коронавирус. По документам, участок земли принадлежит предприятию, которое перерабатывает пластик.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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