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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Пов’язані з Covid-19: у двох областях України знайшли звалища медичних відходів

На території Київської та Миколаївської областей виявлено звалища з небезпечними медичними відходами. Під час огляду поліція знайшла тонни використаних медичних засобів, зокрема пов’язаних з коронавірусом.

сміттєзвалище з медичними відходами

У ході розслідування встановлено, що компанія з Київщини, яка займається утилізацією таких відходів, не виконувала свої функції. Небезпечні матеріали натомість просто зберігалися у складських приміщеннях на Київщині та Миколаївщині.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Винуватцям може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі, а також штраф від 8,5 до 17 тис. грн.

Правоохоронці повідомили про інцидент місцеву владу, щоб вирішити питання щодо утилізації медичних засобів.

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У грудні 2020 року на Сумщині виявили сміттєзвалище з медичними відходами. У білих мішках і на землі валялися тести на коронавірус. За документами, ділянка землі належить підприємству, що переробляє пластик.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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