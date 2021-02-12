На території Київської та Миколаївської областей виявлено звалища з небезпечними медичними відходами. Під час огляду поліція знайшла тонни використаних медичних засобів, зокрема пов’язаних з коронавірусом.

У ході розслідування встановлено, що компанія з Київщини, яка займається утилізацією таких відходів, не виконувала свої функції. Небезпечні матеріали натомість просто зберігалися у складських приміщеннях на Київщині та Миколаївщині.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Винуватцям може загрожувати від трьох до шести років позбавлення волі, а також штраф від 8,5 до 17 тис. грн.

Правоохоронці повідомили про інцидент місцеву владу, щоб вирішити питання щодо утилізації медичних засобів.

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У грудні 2020 року на Сумщині виявили сміттєзвалище з медичними відходами. У білих мішках і на землі валялися тести на коронавірус. За документами, ділянка землі належить підприємству, що переробляє пластик.