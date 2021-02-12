Роботою уряду у боротьбі з Covid-19 не задоволені 77% українців – опитування

Тим, як уряд країни бореться з пандемією коронавірусу, не задоволені 77% українців.

Разом з тим 45% категорично не згодні з твердженням, що уряд добре справляється з Covid-19, 32% – просто не згодні і лише 18% респондентів згодні з думкою про хорошу роботу влади у боротьбі з хворобою.

Такі результати дослідження, проведеного Міжнародною асоціацією Геллап.

У п’ятірку країн, які також негативно оцінюють дії уряду, крім України, увійшли Боснія і Герцеговина – 75% незадоволених, США – (67%), Іспанія – (66%), Еквадор і Мексика – (65%).

Найбільше схвалюють дії влади у боротьбі з пандемією жителі В’єтнаму (100%), Республіки Корея (89%), Індії та Азербайджану (86%).

Водночас більше половини жителів України схвалюють обмеження на поїздки між країнами, як спосіб запобігання поширеннню Covid-19.

Загалом в межах дослідження було опитано 44 796 людей в 47 країнах світу протягом жовтня-грудня 2020 року. Похибка опитування становить від +3-5% на рівні 95% довіри.

У грудні дані опитування Соціологічної групи Рейтинг також свідчили про те, що українцям не подобається, як влада бореться з коронавірусом. Його результати можна подивитися у нашому матеріалі.

Джерело: Міжнародна асоціація Геллап