Из-за непогоды в Украине в некоторых областях все еще действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

В частности, ограничения действуют в четырех областях:

Волынская — на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).

— на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи). Ивано-Франковская — на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин — Городенка).

— на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя — Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин — Городенка). Ровенская — на автодорогах государственного значения продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

— на автодорогах государственного значения продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники. Хмельницкая — на всех автодорогах общего пользования продолжаются ограничения движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.

А вот в Винницкой области сняли временное ограничение движения большегрузного транспорта на автодорогах М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок гЖмеринка — Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов — Погребище) и Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров — пгт Шпиков).

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине 14 февраля будут морозной и снежной. Наибольшие морозы ожидаются в северных и центральных областях — ночью столбики термометров здесь опустятся ниже 14°.