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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У чотирьох областях України діють обмеження руху транспорту (СПИСОК)

Через негоду в Україні у деяких областях все ще діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.

негода в україні

Зокрема, обмеження діють у чотирьох областях:

  • Волинська – на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).
  • Івано-Франківська – на автодорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
  • Рівненська – на автодорогах державного значення тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.
  • Хмельницька – на усіх автодорогах загального користування тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.
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А от у Вінницькій області зняли тимчасове обмеження руху великовагового транспорту на автодорогах М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище) і Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні 14 лютого буде морозною і сніжною. Найбільші морози очікуються у північних і центральних областях – вночі стовпчики термометрів тут опустяться нижче 14°.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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