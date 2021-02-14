Через негоду в Україні у деяких областях все ще діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту.

Зокрема, обмеження діють у чотирьох областях:

Волинська – на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

– на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі). Івано-Франківська – на автодорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

– на автодорогах Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин – Городенка). Рівненська – на автодорогах державного значення тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

– на автодорогах державного значення тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки. Хмельницька – на усіх автодорогах загального користування тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.

А от у Вінницькій області зняли тимчасове обмеження руху великовагового транспорту на автодорогах М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище) і Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні 14 лютого буде морозною і сніжною. Найбільші морози очікуються у північних і центральних областях – вночі стовпчики термометрів тут опустяться нижче 14°.