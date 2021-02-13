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Арктический мороз в горах и тяжелые обморожения: когда закончится непогода в Украине

Киев заметает снегом уже неделю. Коммунальщики не успевают чистить улицы. Впрочем, это еще не конец зимы, синоптики предупреждают, хоть на следующей неделе снега и не будет, температура по всей Украине понизится до -22 градусов мороза.

На Волыни и Ровенщине снежило всю ночь, утром снегопад временно прекратился, и это дало возможность высвободить трассы и города от снежных заносов. В Луцке за три дня вывезли 3 тыс. тонны снега.

Спасатели вытащили из сугробов сотню автомобилей. Также пришлось буксировали кареты скорой. Кроме того, на Ровенщине все местные дороги закрыли для проезда, поскольку сугробы наметает буквально за 20 мин.

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Во Львове из-за большого количества снега произошло обрушение в одноэтажном здании. Из-под завалов достали погибшего мужчину.

А в Карпатах выпало больше метра снега и был арктический мороз. На горе Поп Иван зафиксировали минус 27 градусов. В горах из-за снегопада и метели большая угроза схода снежных лавин. Там плохая видимость — до 50 метров. Поэтому спасатели призывают туристов туда не ходить, потому что в горах сейчас смертельно опасно.

Морозы в Европе

Не только Украина донимают морозы и снегопады. Европа страдает не меньше. Недавно в Великобритании и Нидерландах зафиксировали аномально низкую температуру воздуха.

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