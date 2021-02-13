Арктический мороз в горах и тяжелые обморожения: когда закончится непогода в Украине

Киев заметает снегом уже неделю. Коммунальщики не успевают чистить улицы. Впрочем, это еще не конец зимы, синоптики предупреждают, хоть на следующей неделе снега и не будет, температура по всей Украине понизится до -22 градусов мороза.

На Волыни и Ровенщине снежило всю ночь, утром снегопад временно прекратился, и это дало возможность высвободить трассы и города от снежных заносов. В Луцке за три дня вывезли 3 тыс. тонны снега.

Спасатели вытащили из сугробов сотню автомобилей. Также пришлось буксировали кареты скорой. Кроме того, на Ровенщине все местные дороги закрыли для проезда, поскольку сугробы наметает буквально за 20 мин.

Во Львове из-за большого количества снега произошло обрушение в одноэтажном здании. Из-под завалов достали погибшего мужчину.

А в Карпатах выпало больше метра снега и был арктический мороз. На горе Поп Иван зафиксировали минус 27 градусов. В горах из-за снегопада и метели большая угроза схода снежных лавин. Там плохая видимость — до 50 метров. Поэтому спасатели призывают туристов туда не ходить, потому что в горах сейчас смертельно опасно.

Морозы в Европе

Не только Украина донимают морозы и снегопады. Европа страдает не меньше. Недавно в Великобритании и Нидерландах зафиксировали аномально низкую температуру воздуха.