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Факты / Украина
Олена Баранова |

С запада на восток. Новые маршруты украинских заробитчан

Европейский рынок труда развернуло на 180 градусов. Жители Восточной Европы, которые были на заработках в западных странах, начали возвращаться домой.

С запада на восток. Новые маршруты украинских заробитчан

В Румынию из Западной Европы по данным влиятельного издания Economist, уже вернулось более миллиона работников.

Подождать дома лучших времен решили и немало поляков. Уровень безработицы в Польше сейчас в разы меньше, чем у западных соседей.

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Работы для украинских заробитчан в Польше вскоре может стать меньше. Поляки уже идут зарабатывать деньги туда, где традиционно работали украинцы, говорят в Институте Прав Мигрантов. И преимущество, по местным законам, отдают именно польскому работнику.

Угрожающую тенденцию уже почувствовали в регионах Украины, где экономика зависит от перечислений денег работниками.

Коронавирус поток мигрантов на Запад не только не остановил, но даже ускорил. За украинских врачей в Евросоюзе развернулась настоящая борьба. Но большинство украинцев все же едут на низкооплачиваемую работу.

В Германии сиделкам и няням платят до 50 тыс. грн в месяц. В Польше украинцев чаще всего берут упаковщиками на заводы и на сбор урожая. В среднем предлагают до 25 тыс. В Италии за услуги наших сиделок и нянь платят 20-30 тыс. грн.

Но за такую ​​плату сейчас нашим работникам приходится бороться. Особенно пандемия ударила по тем, кто работает руками.

Вид на жительство в ЕС

Украинцы в Европе стали лидерами среди тех, кто получил разрешение на работу. Больше всего убежище просили сирийцы, а россиянам позволяли воссоединиться семьям.

Китайцы больше всего получили разрешений на получение образования, говорится в отчете Евростата.

Наибольшей группой иностранцев, которая получила вид на жительство стали украинцы — 757 тыс. человек. Почти четыре из пяти разрешений им были выданы Польшей.

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