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Факти / Україна
Олена Баранова |

Із заходу на схід. Нові маршрути українських заробітчан

Європейський ринок праці розвернуло на 180 градусів. Жителі Східної Європи, які були на заробітках у західних країнах, почали повертатися додому.

Із заходу на схід. Нові маршрути українських заробітчан

До Румунії із Західної Європи за даними впливового видання Economist, вже повернулося більше мільйона заробітчан.

Почекати вдома кращих часів вирішили і чимало поляків. Рівень безробіття в Польщі нині в рази менше, ніж у західних сусідів.

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Роботи для українських заробітчан у Польщі незабаром може поменшати. Поляки вже йдуть заробляти гроші туди, де традиційно працювали українці, кажуть в Інституті Прав Мігрантів. І перевагу, за місцевими законами, віддають саме польському працівнику.

Загрозливу тенденцію вже відчули в регіонах України, де економіка залежить від перерахувань грошей заробітчанами.

Коронавірус потік заробітчан на Захід не тільки не зупинив, а й навіть прискорив. За українських лікарів в Євросоюзі розгорнулася справжня боротьба. Та більшість українців все ж їдуть на низькооплачувану роботу.

В Німеччині доглядальницям та няням платять до 50 тис. грн на місяць. У Польщі українців найчастіше беруть пакувальниками на заводи та на збір врожаю. В середньому пропонують до 25 тис. В Італії за послуги наших доглядальниць та нянь платять 20-30 тис. грн.

Та за таку платню нині нашим заробітчанам доводиться змагатися. Особливо пандемія вдарила по тих, хто працює руками.

Посвідки на проживання у ЄС

Українці у Європі стали лідерами серед тих, хто отримав дозвіл на роботу. Найбільше притулку просили сирійці, а росіянам дозволяли возз’єднатися родинам.

Китайці найбільше отримали дозволів на отримання освіти, йдеться у звіті Євростату.

Найбільшою групою іноземців, яка отримала посвідки на проживання стали українці – 757 тис. людей. Майже чотири з п’яти дозволів їм були видані Польщею.

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