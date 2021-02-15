Європейський ринок праці розвернуло на 180 градусів. Жителі Східної Європи, які були на заробітках у західних країнах, почали повертатися додому.

До Румунії із Західної Європи за даними впливового видання Economist, вже повернулося більше мільйона заробітчан.

Почекати вдома кращих часів вирішили і чимало поляків. Рівень безробіття в Польщі нині в рази менше, ніж у західних сусідів.

Роботи для українських заробітчан у Польщі незабаром може поменшати. Поляки вже йдуть заробляти гроші туди, де традиційно працювали українці, кажуть в Інституті Прав Мігрантів. І перевагу, за місцевими законами, віддають саме польському працівнику.

Загрозливу тенденцію вже відчули в регіонах України, де економіка залежить від перерахувань грошей заробітчанами.

Коронавірус потік заробітчан на Захід не тільки не зупинив, а й навіть прискорив. За українських лікарів в Євросоюзі розгорнулася справжня боротьба. Та більшість українців все ж їдуть на низькооплачувану роботу.

В Німеччині доглядальницям та няням платять до 50 тис. грн на місяць. У Польщі українців найчастіше беруть пакувальниками на заводи та на збір врожаю. В середньому пропонують до 25 тис. В Італії за послуги наших доглядальниць та нянь платять 20-30 тис. грн.

Та за таку платню нині нашим заробітчанам доводиться змагатися. Особливо пандемія вдарила по тих, хто працює руками.

Посвідки на проживання у ЄС

Українці у Європі стали лідерами серед тих, хто отримав дозвіл на роботу. Найбільше притулку просили сирійці, а росіянам дозволяли возз’єднатися родинам.

Китайці найбільше отримали дозволів на отримання освіти, йдеться у звіті Євростату.

Найбільшою групою іноземців, яка отримала посвідки на проживання стали українці – 757 тис. людей. Майже чотири з п’яти дозволів їм були видані Польщею.